Министерство культуры ждет кандидатов на премии в области культуры и спорта

”Премии в области культуры и спорта — это высшее признание и особая благодарность, которую правительство способно выразить деятелям культуры и спорта. Лауреатами станут люди, деятельность которых способствовала сохранению и развитию эстонского языка и культуры или достижения которых будут служить примером новым поколениям. Мы надеемся, что и на этот раз комиссиям будет представлено много достойных кандидатов”, — сказал министр культуры Тийт Терик.

Три премии в области культуры будут присуждены за многолетнюю выдающуюся творческую деятельность и пять наград — за выдающиеся работы, представленные общественности в 2021 году. Предложения о присуждении премии в области культуры могут быть представлены творческими союзами, лауреатами премии прошлых лет или местными самоуправлениями, а также другими юридическими лицами, действующими в соответствии с уставом в области культуры или образования.

Две премии в области спорта будут вручены за труд всей жизни, шесть премий — за значительные достижения в 2021 году. Предложения могут делать министерства, местные самоуправления, спортивные организации и другие юридические лица и учреждения, уставы или положения которых предусматривают деятельность в области спорта. Общая сумма премий за труд всей жизни составляет 64 000 евро, а бюджет ежегодных премий — 9600 евро.

Кандидатов в лауреаты премий с сфере как культуры, так и спорта следует представлять в заявке, форма которой находится на сайте Министерства культуры. Подписанные заявки необходимо подать к понедельнику, 10 января 2022 года, в Министерство культуры (Суур-Карья 23, 15076 Таллинн) или заверенными цифровой подписью — по адресу preemia@kul.ee. Премии будут вручены лауреатам во время празднования годовщины Эстонской Республики вместе с языковой премией им. Видемана и государственными премиями в области науки.

Имена всех кандидатов будут опубликованы Министерством культуры в январе, а лауреаты будут утверждены правительством по предложению Комиссий по присуждению премий в области культуры и спорта. В прошлый раз, в феврале нынешнего года, премий за труд всей жизни были удостоены Эха Комиссаров, Тийт Пяэзуке и Энн Сяде. Лауреатами премии за труд всей жизни в области спорта стали Ынне Поллисински и Гуннар Паал.