03.12.2021, 14:10
В Таллинне полиция поймала проституток из экзотических стран(33)
ФОТО: Pexels.com
По сообщению Пыхьяской префектуры полиции, в четверг в Таллинне были задержаны две иностранки, оказывавшие за деньги сексуальные услуги.
В квартире дома на улице Роозикрантси была задержана 38-летняя гражданка Бразилии. А в квартире дома на улице Катусепапи была задержана 27-летняя гражданка Доминиканской республики.
Обе дамы постоянно проживают в Испании.
Обеим женщинам досрочно прекращен срок безвизового пребывания в Эстонии, им выдано предписание покинуть Эстонию с запретом на въезд сроком на один год.