ЧП и криминал
03.12.2021, 14:10

В Таллинне полиция поймала проституток из экзотических стран

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ФОТО: Pexels.com

По сообщению Пыхьяской префектуры полиции, в четверг в Таллинне были задержаны две иностранки, оказывавшие за деньги сексуальные услуги.

В квартире дома на улице Роозикрантси была задержана 38-летняя гражданка Бразилии. А в квартире дома на улице Катусепапи была задержана 27-летняя гражданка Доминиканской республики.

Обе дамы постоянно проживают в Испании.

Обеим женщинам досрочно прекращен срок безвизового пребывания в Эстонии, им выдано предписание покинуть Эстонию с запретом на въезд сроком на один год.

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