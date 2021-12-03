ФОТО | Укравший вывеску Delfi любитель джина решил приобщиться к высокому. Посмотрите, знаете ли вы этого мужчину?

Как рассказал один из посетителей галереи, мужчина с вывеской был явно пьян. Он лез к людям с разговорами, общался с ними по-эстонски, но ничего толкового так и не сказал. Словом, вел себя, как и ведут пьяные.

По словам автора выставки Рауля Раянгу, неподобающее поведение нетрезвого посетителя очень мешало проведению мероприятия. Как сообщил Куратор и продюсер Калев Раянгу, мужчина заявил, что принес вывеску в подарок. ”Для меня как для куратора это нормально. Если происходит что-то неожиданное и это не представляет опасности для жизни и здоровья людей, то это абсолютно нормально”, — отмечает он, но добавляет, что понимает негодование художника.

Незваный гость оставил ”подарок” на полу галереи, где он стоял на протяжении всего мероприятия. Многие думали, что это часть перформанса.

Через несколько часов, когда мероприятие уже закончилось, мужчина все еще продолжал слоняться неподалеку. Похоже, предлагаемое на выставке вино оказалось прекрасным дополнением к джин-тонику и усилило опьянение.

Организаторы мероприятия на всякий случай поставили вывеску Delfi на свой склад, откуда она благополучно вернулась в редакцию.



