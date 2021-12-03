Окончательное решение суда: люди с антителами не будут приравнены к вакцинированным
Таллиннский окружной суд 2 декабря вынес три важных решения относительно проверки установленных правительством ограничений. Суд постановил, что необоснованно приравнивать людей с наличием антител к вакцинированным. Таким образом, временного исключения для людей с антителами сделано не будет.
Как сообщалось ранее, Таллиннский административный суд предоставил паре десятков человек, у которых было установлено наличие антител к коронавирусу, первичную правовую защиту, освободив их от обязательства по предоставлению ковид-сертификата. Правительство посчитало данные постановления суда неправильными, опротестовала их и вчера получило решение об аннулировании этих исключений.
Суд отметил, что и переболевшим людям рекомендуется вакцинация, что дает как дополнительную защиту здоровью, так и справку о вакцинации. Кроме этого, по мнению суда, следует исходить из позиции научного совета и международных организаций о том, что вакцинация — более эффективный метод контроля, чем перенесенная болезнь. Кроме этого суд оценил перспективы подобных жалоб в суде, скорее, как слабые, в связи с чем счет, что следует исходить из принципа предосторожности и ставить в приоритет общественный интерес в борьбе с новым опасным инфекционным заболеванием.
Как пояснил представлявший интересы правительства присяжный адвокат Антс Нымпер, хотя решения окружного суда касаются напрямую лишь нескольких человек, скорее всего, вскоре будут аннулированы и другие подобные постановления административного суда и временные справки перестанут действовать.
Решение Таллиннского окружного суда окончательное и не может быть оспорено.