Люди потребовали у государства компенсации за утечку фото с документов, но остались ни с чем(2)
В конце июля выяснилось, что хакер Артур Бойко украл фото документа каждого пятого жителя Эстонии. К настоящему моменту некоторые люди потребовали у Департамента государственной инфосистемы (RIA) компенсации, пишет Eesti Päevaleht.
Суммы начинаются с 27 евро и достигают 7000 евро, и с заявлением обратились 10-15 человек (точную цифру департамент назвать не смог). При это пресс-секретарь ведомства Сейко Кукк подчеркнул, что для получения компенсации наличие ущерба должно быть доказано. ”Кроме того, ущерб должен быть причинен непосредственным действиями или бездействием RIA, и они должно быть противоправными”, — добавил он.
К настоящему моменту ни одна из жалоб не была удовлетворена, поскольку люди ”не смогли доказать, что скачивание фотографий в реальности нанесло им урон”.
В суд пока никто из подателей жалоб пока не обращался.
Департамент подчеркивает, что дальше компьютера хакера фотографии не пошли, поэтому риск их злонамеренного использования отсутствует.