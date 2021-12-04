Люди потребовали у государства компенсации за утечку фото с документов, но остались ни с чем

Суммы начинаются с 27 евро и достигают 7000 евро, и с заявлением обратились 10-15 человек (точную цифру департамент назвать не смог). При это пресс-секретарь ведомства Сейко Кукк подчеркнул, что для получения компенсации наличие ущерба должно быть доказано. ”Кроме того, ущерб должен быть причинен непосредственным действиями или бездействием RIA, и они должно быть противоправными”, — добавил он.