03.12.2021, 11:30
В центре Таллинна загорелся автомобиль: владелец повредил себе руки
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня рано утром в центре Таллинна загорелся автомобиль.
3 декабря в 05:27 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Гонсиори горит легковой автомобиль. До прибытия спасателей владелец пытался потушить загоревшуюся приборную панель самостоятельно, но повредил руки, поэтому ему понадобилась помощь медиков.
Спасатели ликвидировали возгорание в 05.47 и в целях безопасности удалили клеммы на аккумуляторе.