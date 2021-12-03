В центре Таллинна загорелся автомобиль: владелец повредил себе руки

3 декабря в 05:27 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Гонсиори горит легковой автомобиль. До прибытия спасателей владелец пытался потушить загоревшуюся приборную панель самостоятельно, но повредил руки, поэтому ему понадобилась помощь медиков.