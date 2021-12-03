ЧП и криминал
03.12.2021, 11:30

В центре Таллинна загорелся автомобиль: владелец повредил себе руки

 
Foto on illlustreeriv
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня рано утром в центре Таллинна загорелся автомобиль.

3 декабря в 05:27 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Гонсиори горит легковой автомобиль. До прибытия спасателей владелец пытался потушить загоревшуюся приборную панель самостоятельно, но повредил руки, поэтому ему понадобилась помощь медиков.

Спасатели ликвидировали возгорание в 05.47 и в целях безопасности удалили клеммы на аккумуляторе.

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