Ильвес: ожидаю от нынешнего руководства страны той же приверженности, с которой Лаар и Каллас привели нас в НАТО

"Смотря на то, какова сегодня ситуация в Украине, хочется поблагодарить тех коллег — прежде всего, Марта Лаара, Сийма Калласа, Юри Луйка — и тех десятков и сотен государственных чиновников, чье видение, смелость, приверженность и усердие привело Эстонию в НАТО в 2004 году”, — пишет Ильвес в социальных сетях.

"Эстония стала обычной страной ЕС. Экзистенциальные вопросы — быть или не быть, быть ли демократичным, быть ли правовым государством и т. д. — более не находятся на переднем плане. Беспомощность и популистская глупость могут процветать беспрепятственно. В 1991-2004 гг было совершенно неясно, примут нас на Запад или нет”, — пишет Ильвес. Он отвечает, что все усилия окупили себя и жизнь у наших потомков будет более уверенной и безопасной, чем у потомков тех, кто потратил годы впустую и ничего не делал.

”Лишь немногие помнят, сколь шатким было наше положение. ”Эстония — даже не государство”, — сказал премьер-министр Финляндии Пааво Липпонен в 1994 году в одной радиопередаче после катастрофы [парома] ”Estonia”. Подобное отношение было практически везде. Но теперь наша свобода продолжается, мы в НАТО и ЕС и на вершине по некоторым вещам”.

”Я ожидаю от нынешних лидеров по крайней мере части той созидательной способности, приверженности и смелости, которые привели нас сюда. Прежде всего созидательной способности, поскольку, как сказал однажды один человек: то, что привело нас сюда, не поведет нас дальше. И, конечно же, помолимся за Украину!”