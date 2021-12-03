Департамент полиции и погранохраны и Кайтселийт проведут в Таллинне совместные учения

„Мы постараемся сделать так, чтобы для клиентов и работающих в здании сотрудников привычный ритм был нарушен как можно меньше, но на входе в здание мы просим следовать инструкциям", — сказал руководитель учений со стороны Департамента полиции и погранохраны Михкель-Яагуп Лаатс.

Хотя рядом со зданием полиции на Пярнуском шоссе будет больше полицейских и членов Кайтселийта, в пятницу Пыхьяская префектура будет открыта для клиентов в обычные дни с 9 до 17 часов.

По словам Лаатса, проходящие каждый год учения "Põhjatäht" помогают департаменту оттачивать сотрудничество с Кайтселийтом, который является важным партнером по обеспечению безопасности. „Такие учения проходят в Пыхьяской префектуре ежегодно, и мы сможем проиграть несколько важных процессов совместной работы", — сказал Лаатс.