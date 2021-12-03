Верхний предел компенсации ущерба от вакцинации составит 100 000 евро

Запустить систему хотят в мае, минимальная компенсация составит 1000 евро, а ее верхний предел составит 100 000 евро, передает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

На первом этапе страховкой планируют охватить вакцины от COVID-19 с начала периода вакцинации, а на все остальные вакцины она распространится, согласно предложению, с 2023 года.

Предполагается, что страхование от осложнений после прививок будет действовать в том случае, если в результате вакцинации нанесенный здоровью человека серьезный вред длился не менее четырех месяцев.

Компенсация основана на фиксированных суммах, которые возмещают как материальный, так и моральный ущерб, в зависимости от степени тяжести.