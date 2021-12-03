В столкновении легковушки и грузовика погиб 22-летний молодой человек

Вчера в 21.30 Центру тревоги сообщили о ДТП на 171-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. По предварительным данным, грузовой автомобиль двигался со стороны Таллинна в сторону Тарту, когда потерял управление и выехал с дороги налево в кювет, но часть прицепа осталась на дороге. В прицеп врезался легковой автомобиль Volvo, который ехал по встречной полосе.

В легковом автомобиле было трое человек, водитель грузовика был один. Полученные пассажиром Volvo травмы были настолько серьезны, что молодой человек скончался на месте. Водителя Volvo, 41-летнего мужчину, и еще одного пассажира, 23-летнего мужчину, доставили в больницу. Управлявшего грузовым автомобилем 39-летнего мужчину скорая помощь осмотрела на месте, травм не обнаружили.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Керт Коткас сказал, что езда в зимних условиях требует большой внимательности. „Зимой дорожные условия могут быть очень изменчивы, конечно же влияние оказывают и темнота, осадки и скользкая дорога. С этой недели использование зимней резины обязательно, но сейчас очень важно и изменить и свою манеру езды под стать погоде, то есть при необходимости снизить скорость и быть внимательным", — сказал Коткас.

На участке дороги, где произошло ДТП, максимальная разрешенная скорость — 50 км/ч, дорога была скользкая. Покрышки транспортных средств отвечали требованиям, водители были трезвые, корректно использовались ремни безопасности.

В этом году в ДТП погиб 51 человек, в прошлом году —59 человек.