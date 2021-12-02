ВИДЕО | В небе Эстонии произошла смена караула

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем поблагодарил итальянских военнослужащих за службу и приветствовал их коллег из Бельгии, которым предстоит пробыть в Эстонии последующие четыре месяца.

Дежурное звено истребителей F-16 выделено из состава 10-го тактического крыла ВВС Бельгии, размещенного на авиабазе Кляйн Брогель во Фландрии. Прибывшие истребители будут нести круглосуточное дежурство, производить тренировочные полеты и при необходимости перехватывать воздушные цели с целью их идентификации.

F-16 Fighting Falcon — легкий одномоторный многофункциональный истребитель производства США. Он способен вести борьбу за завоевание превосходства воздухе, наносить удары по наземным целям и выполнять разведывательные полеты.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии воздушной полиции самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии.

30 ноября состоялась ротация сил на авиабазе Шауляй, на смену ВВС Дании и Португалии пришло звено польских военно-воздушных сил, также оснащенное истребителями F-16.