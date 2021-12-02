ФОТО И ВИДЕО | Наглая кража из редакционного дома! Выпивоха утащил большую вывеску Delfi

На записи камеры наблюдения видно, как мужчина в маске заметил стоящий между лестницей и стеной логотип Delfi, без зазрения совести прихватил и вынес его. При этом в другой руке он держал пластиковую бутылку джин-тоника, под действием которого он, видимо, и осмелел.

Далее воришка направился по Нарвскому шоссе в сторону улицы Крейцвальди, перешел дорогу, вышел на Крейцвальди и двинулся по ней в сторону гостиницы "Хилтон".

В 17.27 у гостиницы любитель лонг-дринка опустил вывеску на землю и сделал передышку. Через несколько минут пошел по улице Крейцвальди дальше.

В 17.35 вороватый мужчина был замечен на Тартуском шоссе на трамвайной остановке "Центральный рынок" — ждал трамвая в сторону автобусного вокзала.

Затем около 18 часов мужчину видели в квартале Fahle Park на улице-галерее, в которую перестроили корпуса ЦБК. Вел он себя шумно, чем вызвал недовольство охранника и был выгнан.

Далее путь мужчины нам проследить не удалось. Если вы видели данного мужчину, запечатлили его или обратили внимание на большую вывеску Delfi, дайте об этом знать по адресу электронной почты vihje@delfi.ee. Мы также очень ждем информации о личности этого человека.