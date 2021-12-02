02.12.2021, 21:53
Вакцинация в Эстонии: смотрите, где работники отстают, а кто — впереди
Самым низким является охват вакцинацией среди работников сферы строительства — 67,7%. На втором месте снизу — сфера грузоперевозок и складское хозяйство — 70%.
Самая большая доля вакцинированных — в общественном управлении и гособороне, где число вакцинированных превышает 90%. Далее следует сфера здравоохранения и социального ухода (89%), в сфере образования привиты 85% работников.
Среди уездов лидирует Тартуский, где вакцинированы 82,65% работников. За тартусцами идет Хийумаа — 79,21%.
Самый низкий процент вакцинации работников в Вырумаа (70,62). Относительно плохо дела идут и в Ида-Вирумаа, где привиты 71,31% работающих.
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