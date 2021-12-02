02.12.2021, 15:15
КАРТА | Маршрут автобусной линии №3 временно изменен
ФОТО: Tallinna linnavalitsus
С сегодняшнего дня, из-за аварии водопровода на перекрестке улиц Соо и Вана-Каламая, маршрут автобусной линии №3 в сторону Рандла будет направлен в объезд. На период ремонтных работ отменена остановка ”Каламая” на улице Соо.
Изменения будут действовать до ликвидации аварии водопровода, которая предположительно продлится до вечера пятницы, 3 декабря.
Маршрут автобусов в объезд улицы Соо по направлению от бульвара Пыхья до улицы Тёэстузе проляжет по улицам Коцебу, Вабрику и Вольта.
Временная остановка будет добавлена на улице Коцебу после перекрестка с улицей Вана-Каламая, а остановка ”Кунгла” временно расположится после перекрестка улиц Вольта и Тёэстузе.
Маршрут движения автобусов в сторону Веэренни не изменится.