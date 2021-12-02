Общий объем бюджета Таллинна в следующем году превысит 1 млрд евро

Для покрытия расходов на деятельность в бюджете Таллинна на 2022 год предусмотрено 746,7 млн евро. Из них 39,1 процента, или 292 млн евро, составляют расходы на сферу образования. Доля расходов на городской транспорт — 15,2 процента, или 113,3 млн евро. Расходы на сферу социального обеспечения и здравоохранение составляют 84,3 млн евро, то есть 11,3 процента от общего объема расходов. На эти три сферы приходится около двух третей от общего объема расходов.

По сравнению с уточненным бюджетом 2021 года доходы от основной деятельности в следующем году вырастут на 8,7%, а расходы на основную деятельность — на 6,5%.

”По сравнению с текущим годом объем инвестиций города Таллинна в 2022 году вырастет почти в два раза. Значительную часть из них составят инвестиции в реализацию зеленой концепции города, которые позволят повысить качество жизни горожан. Это инвестиции в закупку экологичных автобусов и трамваев, строительство и реконструкцию парков, а также в проекты, направленные на то, чтобы сделать городское пространство более удобным для пешеходов и велосипедистов. Инвестиции в сферу культуры также резко вырастут — главным образом средства пойдут на проекты развития Городского театра, ботанического сада и зоопарка. Многократный рост инвестиций в сферу здравоохранения обусловлен проектированием Таллиннской больницы. Помимо всего прочего, в резерв городского бюджета заложен 1 млн евро на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции”, — добавил Кылварт.

”В числе прочего это означает, что темпы роста зарплат и трудозанятости превысят прогнозы. В свою очередь, это стимулирует рост поступлений подоходного налога физических лиц в городскую казну, — сказал Кылварт. — Наряду с этим Таллинн планирует повысить зарплаты работников городской системы, в числе прочих вырастут оклады сотрудников образовательных, культурных и спортивных учреждений, а также молодежных центров. Минимальная зарплата учителей и работников культуры вырастет более чем на 100 евро. Помимо этого, планируется повысить зарплаты социальных работников, а также водителей автобусов, троллейбусов и трамваев”.

В проекте городского бюджета на 2022 год на покрытие инвестиций заложено 269 млн евро, то есть почти в два раза больше, чем в уточненном бюджете на текущий год. Приблизительно четверть (25,2 процента) из этой суммы составляют инвестиции в дороги и улицы. В общей сложности на капитальный ремонт и реконструкцию дорог и улиц предусмотрено 67,7 млн евро. Инвестиции в сферу образования составят 59,9 млн евро, то есть 22,3 процента от общего объема инвестиций. Инвестиции в городской транспорт вырастут до 42,8 млн евро, и составят 15,9 процента от общего объема инвестиций. Эти средства предусмотрены для упорядочения сети маршрутов общественного транспорта и закупку 150 новых автобусов и трамваев. Инвестиции в дороги и улицы, а также образование и городской транспорт составляют в общей сложности примерно две трети от всех запланированных на следующий год инвестиций.

На покрытие инвестиций в сфере культуры в бюджете заложено 28,9 млн евро. Инвестиции в сферу здравоохранения вырастут до 14,4 млн евро, включая затраты на проектирование Таллиннской больницы.

Согласно прогнозу, общий объем доходов городского бюджета на 2022 год составит 868,5 млн евро, из них 68% составят налоговые поступления. Основной источник дохода города — поступления подоходного налога физических лиц. Как ожидается, объем этих поступлений составит 556 млн евро, что на 11,8 процента больше, чем прогнозировалось на 2021 год. Согласно прогнозу, в качестве земельного налога в 2022 году в городскую казну поступит 25,4 млн евро — примерно как в текущем году. Как ожидается, в виде дохода от продаж товаров и услуг городских учреждений в городскую казну поступит 90,1 млн евро — это на 9,3 процента больше, чем в уточненном бюджете 2021 года.

Объем поступающих от государства и других учреждений пособий составит 149,9 млн евро. Согласно прогнозу, объем внешнего финансирования вырастет на 14,4 млн — до 23,9 млн евро — главным образом за счет проекта Таллиннской больницы.

В качестве выручки от основной деятельности в городском бюджете на 2022 год запланировано 84,1 млн евро, что отвечает требованиям Закона о финансовом управлении единиц местного самоуправления, согласно которому ожидаемая выручка от основной деятельности должна равняться нулю или быть положительной.

Городские инвестиции в 2022 году могут быть частично покрыты за счет кредитных средств в объеме до 90 млн евро. С учетом этого долговая нагрузка города (нетто) к концу 2022 года составила бы 32,3 процента от доходов от основной деятельности, не превышая разрешенный законом уровень в 80 процентов.

Для обслуживания кредитов в следующем году запланировано 19,2 млн евро, из которых 16,2 млн евро предусмотрены на платежи по возврату основной части долговых обязательств, и 3 млн — на покрытие процентных ставок.

С помощью столичного народного бюджета в 2022 году горожане смогут поучаствовать в распределении бюджетных средств города в пределах 1 млн евро.