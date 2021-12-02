Департамент окружающей среды возглавит Райнер Вакра. Его зарплата маленькой не покажется

Соответствующий приказ подписал сегодня министр окружающей среды Эрки Сависаар. Кандидатура Райнера Вакры была выбрана в ходе конкурса специальной комиссией.

Как сообщили изданию Ärileht из Министерства окружающей среды, брутто-зарплата Вакра будет 5500 евро в месяц.

Предприятие Tallinna Soojus Вакра возглавил в начале года, после чего вышел из рядов Социал-демократической партии.