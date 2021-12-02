02.12.2021, 15:00
Департамент окружающей среды возглавит Райнер Вакра. Его зарплата маленькой не покажется(12)
Foto: Tiit Blaat
Работающий сейчас руководителем муниципального предприятия Tallinna Soojus Райнер Вакра с 1 января займет пост гендиректора Департамента окружающей среды.
Соответствующий приказ подписал сегодня министр окружающей среды Эрки Сависаар. Кандидатура Райнера Вакры была выбрана в ходе конкурса специальной комиссией.
Как сообщили изданию Ärileht из Министерства окружающей среды, брутто-зарплата Вакра будет 5500 евро в месяц.
Предприятие Tallinna Soojus Вакра возглавил в начале года, после чего вышел из рядов Социал-демократической партии.