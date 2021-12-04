Результаты исследования показали, что в трех из семи продуктов содержание уксусной кислоты не соответствовало данным, указанным на этикетке.
ФОТО: Argo Ingver
Экономика
04.12.2021, 13:15

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА | Покупая уксус, получаешь чистую воду?

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Смешивание оливкового масла первого отжима с другим маслом является самым распространенным видом пищевого мошенничества в Европе. Добавление слишком большого количества воды в уксусную кислоту — это новейший вид мошенничества в Эстонии, пишет Maaleht.

Хели Рааметс
Хели Рааметс heli.raamets@maaleht.ee

В Maaleht обратился возмущенный покупатель, занимавшийся консервированием продуктов: маринованные огурцы начали пениться и становиться мягкими вскоре после приготовления. Знакомый подарил ему ареометр, и когда он проверил кислотность использованного для приготовления маринада уксуса, оказалось, что ее уровень не 30%, как было указано на бутылке, а около 20%.

После этого сообщения редакция Maaleht совершила тур по крупным сетевым магазинам, чтобы проверить, каким уксусом они торгуют, и обнаружили семь разных марок. На всех этикетках значились два ингредиента: уксусная кислота и вода. Сотрудники редакции отвезли их в Тартускую ветеринарно-пищевую лабораторию для определения содержания в них уксусной кислоты.

Поскольку тот же возмущенный покупатель обратился и в Департамент сельского хозяйства и продовольствия, представители департамента также проверили содержание уксусной кислоты в продающемся в розницу 30-процентном уксусе.

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