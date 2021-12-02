Налоговая напоминает: необходимо декларировать все посылки из-за пределов ЕС — даже подарки!(14)
Ввиду приближающихся рождественских праздников, Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что все посылки, которые прибывают из-за пределов Европейского Союза, необходимо задекларировать. Это требование касается как заказанных из интернет-магазинов отправлений, так и посылок, которые одно частное лицо отправляет другому частному лицу, т.е. подарков.
”Приближаются праздники. Очевидно, будет приходить больше посылок из-за пределов Европейского Союза, например, из Великобритании или России. Чтобы подарки нашли своих адресатов, а необходимость их декларирования не стала бы неприятным сюрпризом, хотим напомнить несколько простых правил”, — говорит менеджер услуг таможенного отдела НТД Каари Лайневоол.
От налога освобождены подарки стоимостью до 45 евро. ”Представим себе, что ваш знакомый отправляет вам подарок стоимостью в 20 евро. Еще 4 евро он тратит на почтовые услуги. Такую посылку нужно задекларировать, но налог с оборота платить не нужно. А вот если стоимость подарка будет 50 евро плюс 4 евро будут стоить почтовые услуги, то с суммы в 54 евро нужно заплатить налог с оборота в размере 10 евро и 80 центов”, — объясняет Лайневоол.
Удобнее всего задекларировать посылку в электронной среде НТД. Для этого нужно войти в среду электронного самообслуживания НТД, выбрать в меню раздел ”Таможня”, перейти в раздел ”Упрощенные декларации”, и выбрать пункт ”декларирование посылки”. Чтобы заполнить декларацию вам понадобится извещение, которое прислала Omniva или курьерская фирма и два номера: номер предыдущего документа (MRN) и номер транспортного документа (Tracking number). Еще понадобится документ на основании которого можно установить стоимость товара (счет, платежное поручение, распечатка подтверждения заказа). Данные о посылке, отправленной с помощью Omniva, можно получить перейдя по ссылке, которую вы получили от Omniva.
Налог с оборота рассчитывается на основании суммы стоимости товаров и затрат на почтовое отправление. Оплатить налог можно в интернет-среде НТД. Если стоимость отправления превышает 150 евро, то в дополнение к налогу с оборота необходимо будет оплатить еще и таможенную пошлину. Для декларирования посылки по-прежнему можно использовать почтовое или курьерское предприятие либо услугу таможенного агентства.
Особенно внимательно нужно подходить к товарам, в отношении которых действуют количественные ограничения на отправку в Эстонию, а также к товарам для отправки которых необходимо специальное разрешение. Более подробную информацию о подобных товарах можно найти на домашней странице НТД.
”В связи с эпидемиологической обстановкой сегодня удобнее и безопаснее всего задекларировать свои посылки через Интернет. Хочу попросить молодых людей помочь в этом своим пожилым родственникам, которые могут испытывать трудности. При необходимости помощь можно получить по телефону таможенной инфолинии. Я точно не советую сегодня идти непосредственно в бюро. Но если другой возможности нет — убедитесь, что у вас с собой есть все необходимые для декларирования посылки документы”, — говорит Каари Лайневоол.
Требования о декларировании посылок проистекают из изменения, причиной которого стала Директива Европейского союза о налоге с оборота, которую Эстония включила в Закон о налоге с оборота. Изменения коснулись и товаров, приобретенных в Интернет-магазинах за пределами ЕС. С 1 июля 2021 года необходимо декларировать все товары, купленные в Интернет-магазинах за пределами ЕС, и уплачивать с них налог с оборота.