Налоговая напоминает: необходимо декларировать все посылки из-за пределов ЕС — даже подарки!

”Приближаются праздники. Очевидно, будет приходить больше посылок из-за пределов Европейского Союза, например, из Великобритании или России. Чтобы подарки нашли своих адресатов, а необходимость их декларирования не стала бы неприятным сюрпризом, хотим напомнить несколько простых правил”, — говорит менеджер услуг таможенного отдела НТД Каари Лайневоол.

От налога освобождены подарки стоимостью до 45 евро. ”Представим себе, что ваш знакомый отправляет вам подарок стоимостью в 20 евро. Еще 4 евро он тратит на почтовые услуги. Такую посылку нужно задекларировать, но налог с оборота платить не нужно. А вот если стоимость подарка будет 50 евро плюс 4 евро будут стоить почтовые услуги, то с суммы в 54 евро нужно заплатить налог с оборота в размере 10 евро и 80 центов”, — объясняет Лайневоол.

Удобнее всего задекларировать посылку в электронной среде НТД. Для этого нужно войти в среду электронного самообслуживания НТД, выбрать в меню раздел ”Таможня”, перейти в раздел ”Упрощенные декларации”, и выбрать пункт ”декларирование посылки”. Чтобы заполнить декларацию вам понадобится извещение, которое прислала Omniva или курьерская фирма и два номера: номер предыдущего документа (MRN) и номер транспортного документа (Tracking number). Еще понадобится документ на основании которого можно установить стоимость товара (счет, платежное поручение, распечатка подтверждения заказа). Данные о посылке, отправленной с помощью Omniva, можно получить перейдя по ссылке, которую вы получили от Omniva.

Налог с оборота рассчитывается на основании суммы стоимости товаров и затрат на почтовое отправление. Оплатить налог можно в интернет-среде НТД. Если стоимость отправления превышает 150 евро, то в дополнение к налогу с оборота необходимо будет оплатить еще и таможенную пошлину. Для декларирования посылки по-прежнему можно использовать почтовое или курьерское предприятие либо услугу таможенного агентства.