Число краж велосипедов резко выросло, в Таллинне — почти в два раза

Если к концу ноября прошло года Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал в Эстонии 592 кражи велосипедов, то за аналогичный период этого года — уже 699. Среди крупных городов число краж велосипедов резко возросло в Таллинне и в Тарту, снизилось — в Пярну.

По сравнению с позапрошлым годом число краж велосипедов в Таллинне почти удвоилось. За 11 месяцев этого года украдено 439 велосипедов. Краж стало больше во всех районах, кроме Пыхья-Таллинна. Больше всего велосипедов украдено в Кесклинне (135), Пыхья-Таллинне (92) и Мустамяэ (62).

В Тарту число краж выросло по сравнению с прошлым годом более чем на 50 процентов. В целых три раза увеличилось число краж велосипедов из тартуских подъездов и коридоров.

”Бытует ошибочное мнение, что подъезд — надежное место для хранения велосипеда, ведь дверь металлическая и есть домофон. К сожалению, воры притворяются жильцами дома или чьими-то гостями и без труда проникают в подъезд”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Многие убирают своего двухколесного друга на зиму в подвал или кладовку, но и там велосипед будет для воров легкой добычей.

”Даже если велосипед стоит в подвале, надо купить такой велозамок, перерезать который сложно. Также стоит задуматься о системах безопасности для подвалов и кладовок”, — добавил Тууль.

Если вас обокрали, незамедлительно обратитесь в полицию. При этом важно знать номер, указанный на раме велосипеда, или какой-либо другой важный отличительный признак, по которому можно узнать велосипед.