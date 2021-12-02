Потребители газа шокированы новыми тарифами

"Если в холодные месяцы прошлого года цена была порядка 200 евро за отопление и обогрев воды, то теперь она, вероятнее всего, вырастет до 600 или даже 800 евро. Cкорее всего, я все-таки зафиксирую цену, потому что, если смотреть пакеты с изменяющейся ценой, то в январе она уже будет на уровне 1,20 евро", — говорит житель Виймси Антон.

По словам жителя Виймси, государство могло бы ввести временные налоговые льготы, которые помогут облегчить бремя потребителей газа.

С января цена за газ в компании Eesti Gaas составит 1 евро и 14 центов за киловатт/час.

"В течение последних месяцев цены выросли примерно в полтора раза, а если сравнивать с прошлым годом, то примерно в три раза. Если посмотреть на то, что происходит на европейских биржах, то можно спрогнозировать понижение цен в мае. Можно ожидать, что цены снизятся примерно на 40 процентов", — говорит член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

По словам Котова, в компании надеются, что клиенты не откажутся от голубого топлива ни этой зимой, ни после снижения цен. Но интерес застройщиков к газу может снизиться.