Платить или не платить? ТОП вопросов про требования от инкассо и советы юриста

Поэтому правильнее всего поручить юристу составить официальное уведомление для инкассо об отсутствии намерения оплачивать истекший по сроку давности долг с требованием более не тревожить по этому вопросу. Так в инкассо-фирме поймут, что должник проинформирован о своих правах, и правильнее всего будет долг списать. Если же, несмотря на вышесказанное, они продолжат востребование долга, то должник вправе не отвечать на требования и не вести никакого общения. Единственно, следует следить за тем, не будет ли выдвинуто вышедшее сроком давности требование в суд. Ведь при получении любой бумаги из суда по данному долгу следует незамедлительно писать суду возражение о том, что у долга уже вышел срок давности.

Юрист: Согласно закону, наступление срока давности означает, что должник вправе отказаться от выполнения обязательства погашения долга. То есть долг, как таковой, не пропадает. На практике, если срок давности по долговому обязательству истек, это лишь означает, что инкассо не сможет востребовать долг через суд, если должник предоставит в суде возражение о применении срока давности. Однако следует учитывать, что, если должник признал долг, к примеру, частично его оплатив или заключив с инкассо-фирмой график погашения, то срок давности ”обнуляется” и начинает отсчитываться заново.

2. ”Инкассо мне шлет письма и смс-сообщения и требует деньги по долгу, срок давности по которому давно уже истек. Суда не было, юрист мне сказал, что в таком случае срок давности — три года. Но на все возражения, что давно прошло уже три года, коллекторы не реагируют. Что мне делать?”

Юрист Дмитрий Щербин: Если речь идет о графике платежей, то график, как правило, заключается в рамках соглашения между должником и инкассо-предприятием и имеет юридическую силу. Неполная оплата ежемесячного платежа является нарушением соглашения и дает основание для инкассо прекратить договор в одностороннем порядке и потребовать всю сумму разовым платежом. В таком случае неизбежно обращение в суд, и как раз в суде можно ходатайствовать о равномерном распределении платежей на разумный срок, согласно платежеспособности должника. Вне суда всегда можно договориться о новом графике и непосредственно с инкассо- предприятием, но, как правило, это не бесплатно и влечет за собой увеличение совокупного долгового обязательства.

1. ”Инкассо требует огромные суммы денег и не хочет снижать платеж по графику. Я должен 15 000 евро, платеж они поставили 1500 евро в месяц. Это вся моя зарплата. Я просил их снизить сумму платежа, а они говорят, что система не позволяет. Так ли это? И могу ли я как-то снизить сумму платежа? А то жить не на что…”

3. ”Я оказалась должником по рассеянности. Такая ситуация: забыла заплатить за вывоз мусора на даче 1,80 евро. В итоге мне пришло смс-сообщение от инкассо, в котором они потребовали 23 евро за востребование долга. Правомерна ли эта сумма? Могу ли я напрямую заплатить фирме и не платить инкассо за их ”услуги”, которых я не заказывала? А то 23 евро за одну смс-ку, нормально так получается!”

Татьяна.

Юрист: Платить напрямую фирме-поставщику услуг не запрещается. Что же касается стоимости услуг за востребование долга с потребителя, то этот момент детально регулирует статья 1132 Закона об обязательственном праве. Согласно приведенной регуляции, в период действия договора кредитор может потребовать от потребителя возмещения расходов на взыскание задолженности в сумме до 5 евро из расчета только за одно напоминание, отправляемое относительно каждого обязательства. Выдвигать подобное требование кредитор может только в случае, если он ранее отправил потребителю как минимум одно бесплатное напоминание. Следовательно, нужно попросить сотрудников инкассо-фирмы предоставить информацию, как именно они рассчитали сумму в 23 евро и попросить привести размер требований в соответствие с указанной нормой закона.

4. ”Я был должен телефонной фирме, теперь мне коллекторы шлют письма и звонят. Я их хочу уже послать, потому что мне друзья сказали, что они, по сути, не имеют права ничего с меня требовать и просто берут на понт. А жена в газете вашей прочитала, что инкассо в некоторых случаях может даже подать в суд. Разъясните, пожалуйста, в каком случае инкассо может подать на меня в суд, а в каком — нет? Какие вообще есть у меня права и обязанности, если мое дело передали в инкассо? Спасибо!”

Валерий.

Юрист: Инкассо-предприятие имеет право обратиться в суд как в случае, если соответствующие полномочия ему выдал кредитор, так и в случае, если долговое обязательство было полностью выкуплено. Что касается прав и обязанностей в инкассо-производстве, то есть смысл отметить, что все гражданские права действуют в полной мере и никоим образом не ограничены и не регламентированы. При этом точной формулы действий не существует, так как многое зависит от сути долгового обязательства, заключенных договоров и действий должника до начала процесса в инкассо-фирме. В общих чертах можно отметить, что, прежде всего, нужно выяснить, какие суммы, за что и на каком основании они востребуют, затем определить законность требований и в дальнейшем прийти к пониманию, за что должник в соответствии с законом или договором обязан платить, а за что нет. О своем заключении или предложении необходимо сообщить инкассо-предприятию. Лучше, разумеется, поручить это дело юридическому бюро, но тут нужно смотреть, каков размер требования, так как обращение к юристу может быть нерационально с точки зрения затрат на переговорный процесс.

5. ”Я слышал, что если фирма-инкассо выкупила долг, то она может обратиться с исковым заявлением против человека в суд. Если нет, то нет, и их угрозы — пустые, и им можно не платить. Можно заплатить долг напрямую фирме, а письма от инкассо игнорировать, и они ничего не смогут поделать. Так ли это?”

Карина.

Юрист: Инкассо-предприятие может как выкупить долг (в таком случае инкассо-фирма становится прямым кредитором), так и представлять кредитора в качестве лица, занимающегося востребованием долга. Как в первом, так и во втором случае возникают прямые расходы на востребование долга, которые могут быть вполне законными. Важно лишь определить, в какой степени расход законен, что всегда зависит от обстоятельств. Игнорирование каких-либо претензий в принципе является слабой стратегией защиты, так как всегда важно понимать, суть, основание претензий и своевременно на них реагировать.