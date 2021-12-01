В ЕС создают климатический социальный фонд. Сколько из него получит Эстония?(1)
Решения касаются создания климатического социального фонда, постановки более амбициозной цели в области возобновляемой энергии, более эффективного использования и налогообложения энергии, а также увеличения использования топлива с низким выбросом CO2 в сфере европейского морского транспорта и введения пограничной платы за выбросы углерода для импортеров из третьих стран.
”Зеленая революция должна делаться для людей. Важнее всего обеспечить, чтобы на этом пути мы позаботились о каждом и никого не бросили на обочине. Мы вместе должны найти возможности для того, чтобы смягчить влияние перемен на менее защищенные группы населения. Мы поддерживаем цель Европейского союза направить часть дохода от торговли квотами на выбросы CO2 на смягчение социальных последствий, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — В перспективе мы стремимся в такой экономической модели, которая позволит поддерживать экономический рост, не уничтожая природу”.
Создавая климатический социальный фонд, Европейская комиссия хочет предложить странам — членам ЕС возможность направить 25% прибыли от расширенной системы торговли квотами на внедрение временных мер помощи, а также инвестиции в энергосберегающие здания, современные системы отопления и охлаждения, экологичные виды транспорта и дешевый общественный транспорт. В соответствии с предложением, в 2025-2032 году страны ЕС получат для этого 72,2 миллиарда евро. Доля Эстонии составит примерно 207 миллионов. Однако переговоры о том, как должны измениться система торговли квотами и источники дохода ЕС, с которыми связано создание фонда, еще впереди.
Также комиссия рассмотрела вопросы, связанные с инициативой в области топлива для морского транспорта. Целью инициативы является увеличить долю возобновляемых источников энергии и топлива с низким выбросом CO2 в секторе морского транспорта ЕС. Эстония усматривает в проекте в его нынешнем виде ряд серьезных рисков и считает необходимым запастись достаточным количеством времени для разработки новых технологий и необходимых инвестиций.
По словам министра окружающей среды Эрки Сависаара, в климатическом пакете есть пункты, по которым позиция Эстонии отличается от начального предложения, однако есть и такие предложения, с которыми мы в принципе согласны. ”В области топлива для морского транспорта прежде, чем претворять в жизнь большие перемены, нужно разработать действенные новые технологии. Что касается достижения цели в области энергоэффективности, то тут мы должны обеспечить, чтобы суммы, выделяемые на реновацию зданий, систем отопления и охлаждения, были достаточными для того, чтобы привести к изменениям”, — сказал Эрки Сависаар.
Комиссия по зеленой политике также обсудила позиции Эстонии по директиве о возобновляемой энергии, которая предусматривает увеличение общеевропейской цели в области возобновляемой энергии до 40%, а также позиции в отношении целей в области энергоэффективности, в соответствии с которыми страны-члены должны совместными усилиями к 2030 году уменьшить энергопотребление по крайней мере на 9% по сравнению с показателями 2020 года. Наилучшим средством против высоких цен на фоссильное топливо в будущем является именно рост возобновляемой энергии и более экономное энергопотребление. Обсуждались также предложения по изменениями в системе налогообложения энергии, которые предполагают продвижение чистых технологий и отказ от мер, обеспечивающих конкурентные преимущества для фоссильных видов топлива.
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, Эстонии, конечно, необходимо активизировать производство возобновляемой энергии и сделать энергопотребление более эффективным. ”Хотя мы значительно уменьшили выбросы углерода, нам необходимо продолжать усилия. Климатический пакет ставит перед всем Европейским союзом единую цель, но важно, чтобы страны могли с известной долей гибкости выбирать, какими средствами разумнее всего двигаться к этой цели, учитывая местные особенности. Мы должны работать над производством энергии, над тем, как сделать более энергосберегающими дома, промышленность и транспорт, а также приучать потребителей к более осознанному выбору”.
Комиссия также решила поддержать предложенный Европейской комиссией пограничный инструмент, который обяжет предпринимателей из третьих стран, которые импортируют свою продукцию в ЕС, оплачивать выбросы углерода, произошедшие во время производственного процесса. Пограничный инструмент планируется распространить на сталь, алюминий, цемент, удобрения и электроэнергию.
Часть позиций по ”Fit fo 55” правительство одобрило еще на прошлой неделе. Теперь их будет обсуждать Рийгикогу. Эстония будет исходить из этих позиций на переговорах в Совете ЕС.
Правительственной комиссией руководит премьер-министр, ее постоянными членами являются также министр предпринимательства и информационных технологий, министр образования и науки, министр окружающей среды, министр сельской жизни, министр эклномики и инфраструктуры, министр финансов, министр государственного управления и министр иностранных дел. Целью комиссии является координировать претворение в жизнь зеленой политики для стимулирования устойчивого экономического роста. Комиссия прорабатывает решения правительства до заседаний правительства, что помогает министрам лучше координировать вопросы и задачи, затрагивающие юрисдиции нескольких министерств. При комиссии создана также экспертная группа, задачей которой является подготовка предложений, на основании которых правительство создаст программу действий по успешному претворению в жизнь зеленой политики в Эстонии.