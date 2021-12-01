В ЕС создают климатический социальный фонд. Сколько из него получит Эстония?

Также комиссия рассмотрела вопросы, связанные с инициативой в области топлива для морского транспорта. Целью инициативы является увеличить долю возобновляемых источников энергии и топлива с низким выбросом CO2 в секторе морского транспорта ЕС. Эстония усматривает в проекте в его нынешнем виде ряд серьезных рисков и считает необходимым запастись достаточным количеством времени для разработки новых технологий и необходимых инвестиций.

Создавая климатический социальный фонд, Европейская комиссия хочет предложить странам — членам ЕС возможность направить 25% прибыли от расширенной системы торговли квотами на внедрение временных мер помощи, а также инвестиции в энергосберегающие здания, современные системы отопления и охлаждения, экологичные виды транспорта и дешевый общественный транспорт. В соответствии с предложением, в 2025-2032 году страны ЕС получат для этого 72,2 миллиарда евро. Доля Эстонии составит примерно 207 миллионов. Однако переговоры о том, как должны измениться система торговли квотами и источники дохода ЕС, с которыми связано создание фонда, еще впереди.

”Зеленая революция должна делаться для людей. Важнее всего обеспечить, чтобы на этом пути мы позаботились о каждом и никого не бросили на обочине. Мы вместе должны найти возможности для того, чтобы смягчить влияние перемен на менее защищенные группы населения. Мы поддерживаем цель Европейского союза направить часть дохода от торговли квотами на выбросы CO2 на смягчение социальных последствий, — сказала премьер-министр Кая Каллас . — В перспективе мы стремимся в такой экономической модели, которая позволит поддерживать экономический рост, не уничтожая природу”.

Решения касаются создания климатического социального фонда, постановки более амбициозной цели в области возобновляемой энергии, более эффективного использования и налогообложения энергии, а также увеличения использования топлива с низким выбросом CO2 в сфере европейского морского транспорта и введения пограничной платы за выбросы углерода для импортеров из третьих стран.

По словам министра окружающей среды Эрки Сависаара, в климатическом пакете есть пункты, по которым позиция Эстонии отличается от начального предложения, однако есть и такие предложения, с которыми мы в принципе согласны. ”В области топлива для морского транспорта прежде, чем претворять в жизнь большие перемены, нужно разработать действенные новые технологии. Что касается достижения цели в области энергоэффективности, то тут мы должны обеспечить, чтобы суммы, выделяемые на реновацию зданий, систем отопления и охлаждения, были достаточными для того, чтобы привести к изменениям”, — сказал Эрки Сависаар.

Комиссия по зеленой политике также обсудила позиции Эстонии по директиве о возобновляемой энергии, которая предусматривает увеличение общеевропейской цели в области возобновляемой энергии до 40%, а также позиции в отношении целей в области энергоэффективности, в соответствии с которыми страны-члены должны совместными усилиями к 2030 году уменьшить энергопотребление по крайней мере на 9% по сравнению с показателями 2020 года. Наилучшим средством против высоких цен на фоссильное топливо в будущем является именно рост возобновляемой энергии и более экономное энергопотребление. Обсуждались также предложения по изменениями в системе налогообложения энергии, которые предполагают продвижение чистых технологий и отказ от мер, обеспечивающих конкурентные преимущества для фоссильных видов топлива.