На исполнение желания жителей Пирита выделено 100 000 евро
На этап голосования по народному бюджету в Пирита прошли 18 идей, сообщила управа столичного района. На реализацию лучшей идеи район Пирита может воспользоваться суммой 104 000 евро. Голосование продлится до полуночи 12 декабря.
”Большинство идей, поступивших от Пирита на голосование, связаны с расширением возможностей для занятий спортом и отдыхом, а также с развитием пляжа Пирита. Жители Пирита хотят, чтобы в районе было больше тренажерных залов на свежем воздухе, чтобы освещение троп здоровья соответствовало современным требованиям. Несколько предложений связано с пляжем: чтобы на пляже круглый год был устойчивый к погодным условиям инвентарь, чтобы на пляже имелись шкафчики для хранения, куда можно положить личные вещи, отправляясь купаться”, — сказал Тынис Лийнат.
Жители Пирита также хотят, чтобы на обочинах велопешеходных дорожек были установлены краны с питьевой водой. Среди вынесенных на голосование идей — предложение построить в Мяхе уличные библиотеки, оборудовать школьный парк во дворе Пиритаской экономической гимназии, а также обеспечить безопасный доступ к тропам здоровья для людей в инвалидных креслах или с детскими колясками.
Тынис Лийнат поблагодарил всех жителей Пирита, приславших отличные предложения.
”Большое всем спасибо за предложения! Теперь можно проголосовать за идею, которая обязательно будет реализована в 2022 году”, — сказал старейшина, приглашая к голосованию.
На реализацию лучшей идеи Пирита может воспользоваться суммой 104 406 евро.
В голосовании по идеям народного бюджета Таллинна может принять участие любой житель столицы в возрасте 14 лет и старше. Каждый участник голосования сможет проголосовать не более чем за две понравившиеся ему идеи в районе, где он проживает. Голосование продлится до полуночи 12 декабря. Электронное голосование проходит здесь . Для голосования в бумажном виде можно посетить бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (площадь Вабадузе, 7) или управу Пирита (Клоостри теэ, 6).
На фото: В прошлом году в ходе голосования по народному бюджету в Пирита самой популярной идеей оказалось строительство памп-трека.