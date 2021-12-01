На исполнение желания жителей Пирита выделено 100 000 евро

”Большинство идей, поступивших от Пирита на голосование, связаны с расширением возможностей для занятий спортом и отдыхом, а также с развитием пляжа Пирита. Жители Пирита хотят, чтобы в районе было больше тренажерных залов на свежем воздухе, чтобы освещение троп здоровья соответствовало современным требованиям. Несколько предложений связано с пляжем: чтобы на пляже круглый год был устойчивый к погодным условиям инвентарь, чтобы на пляже имелись шкафчики для хранения, куда можно положить личные вещи, отправляясь купаться”, — сказал Тынис Лийнат.

Жители Пирита также хотят, чтобы на обочинах велопешеходных дорожек были установлены краны с питьевой водой. Среди вынесенных на голосование идей — предложение построить в Мяхе уличные библиотеки, оборудовать школьный парк во дворе Пиритаской экономической гимназии, а также обеспечить безопасный доступ к тропам здоровья для людей в инвалидных креслах или с детскими колясками.

Тынис Лийнат поблагодарил всех жителей Пирита, приславших отличные предложения.

”Большое всем спасибо за предложения! Теперь можно проголосовать за идею, которая обязательно будет реализована в 2022 году”, — сказал старейшина, приглашая к голосованию.

На реализацию лучшей идеи Пирита может воспользоваться суммой 104 406 евро.

В голосовании по идеям народного бюджета Таллинна может принять участие любой житель столицы в возрасте 14 лет и старше. Каждый участник голосования сможет проголосовать не более чем за две понравившиеся ему идеи в районе, где он проживает. Голосование продлится до полуночи 12 декабря. Электронное голосование проходит здесь . Для голосования в бумажном виде можно посетить бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (площадь Вабадузе, 7) или управу Пирита (Клоостри теэ, 6).

На фото: В прошлом году в ходе голосования по народному бюджету в Пирита самой популярной идеей оказалось строительство памп-трека.