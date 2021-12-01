В Пыхья-Таллинне и Хааберсти избраны старейшины и председатели административных советов

Хааберсти

Председателем районного совета Хааберсти выбран Лембит Кольк, за кандидатуру которого проголосовало 10 членов районного совета. Заместителем председателя стал Юхан Хиндов, за которого проголосовало 11 членов районного совета.

Районный совет Хааберсти также поддержал кандидатуру Олега Сильянова, выдвинутую мэром города Таллинна на должность старейшины района на время полномочий мэрии нынешнего созыва. За его кандидатуру проголосовали 18 членов районного совета, один воздержался.

В районный совет Хааберсти входит 19 членов.

Пыхья-Таллинн

Районный совет Пыхья-Таллинна поддержал кандидатуру Мануэлы Пихлап на пост старейшины Пыхья-Таллинна. Председателем районного совета избран Андрей Биров и заместителем председателя — Карин Паулус.

”Люди все больше желают участвовать в развитии городской среды. Как старейшина района считаю важным сотрудничество как с жителями района, так и с районным советом”, — сказала Мануэла Пихлап. ”Пыхья-Таллинн — быстроразвивающийся район. Важно, чтобы при всем этом развитии не пострадала природа, сохранились исторические ценности и дух, а также чтобы нам всем здесь было удобно передвигаться — как пешком, на велосипеде, на общественном транспорте и с коляской, так и на автомобиле”.

Андрея Бирова избирали председателем районного совета Пыхья-Таллинна и в 2013 и 2017 годах. ”Пыхья-Таллинн постоянно растет и развивается, и уже на протяжении немалого времени известен как отличающийся и привлекательный район. Здесь хотят жить, а полюбоваться местными парками и пляжами приезжают и из-за пределов Таллинна”, — сказал председатель районного совета Андрей Биров. Он добавил, что районный совет со своей стороны сделает все, чтобы развитие района и дальше шло в гору, и чтобы были конструктивные отношения как с партнерами, так и с пыхья-таллиннцами.

В районный совет Пыхья-Таллинна входит 21 член.