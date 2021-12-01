ФОТО | Эстонский военный контингент выдвинулся в Польшу

В состав эстонского контингента, насчитывающего около 70 человек, входят инженеры, разведчики и военные корреспонденты. Ядро подразделения сформировано вокруг инженерного взвода Скаутского батальона, в состав которого также включили около 20 резервистов-добровольцев.

”Прошлая неделя ушла на знакомство друг с другом и дополнительную подготовку, я доволен своим взводом. Личный состав отличается высокой мотивацией и действует слаженно, как и полагается иженерам. Международное сотрудничество пополнит наш багаж знаний и навыков”, — отметил командир подразделения младший лейтенант Рауно Петтай.

В зону ответственности эстонского инженерного взода входит участок польско-белорусской границы длиной в несколько десятков километров. Военнослужащие займутся починкой приграничной инфраструктуры и в случае необходимости построят новые заграждения. Подразделению предстоит взаимодействовать с 18-й механизированной дивизией вооруженных сил Польши, что позволит высвободить силы поляков для действий непосредственно на границе.

Эстонский контингент развернется в своей операционной зоне в четверг, 2 декабря. Он будет придан польским вооруженным силам до конца этого года. Встречу основных сил эстонского контингента подготовила группа предварительного развертывания, которая находится в Польше и сотрудничает с польскими военными с прошлой недели.

Эстонский контингент насчитывает около 70 человек, он укомплектован резервистами, кадровыми военными и гражданскими лицами. В его состав входит инженерный взвод, две группы военных корреспондентов, группа разведки и наблюдения, а также тыловые части.

Польша является важным партнером и союзником Эстонии, на протяжении последних лет страны углубляли сотрудничество в оборонной сфере. Польские военные принимают участие в учениях Сил обороны ”Весенний шторм” на регулярной основе, помимо этого ВВС Польши участвовали в охране воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии воздушной полиции НАТО.