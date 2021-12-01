ВИДЕО | Хярма: как ответственный родитель я сделаю своему 11-летнему ребенку прививку

По словам Хярма, клинические исследования дают уверенность, что предназначенная для детей 5-11 лет вакцина от коронавируса (Pfizer) безопасна. "Хотя реальная жизнь даст свои данные,мы можем сказать, опираясь на данные вакцинации пожилых людей, людей среднего возраста и молодежи, что вакцинация детей более младшего возраста будет безопасна", — считает она.

"Я очень советую это взвесить. Вакцина еще не поступила в Эстонию, поэтому сейчас очень хорошее время, чтобы ознакомиться с имеющейся информацией", — сказала Хярма и предупредила, что ориентироваться нужно на официальную информацию, так как в социальных сетях распространяется (часто сознательно) очень много дезинформации, к которой следует относиться критически.

"Своего 11-летнего ребенка я обязательно вакцинирую, советую подумать об этом и другим, — сказала Хярма. — Мы видим, что вирус стал больше распространяться среди детей, растет число случаев, когда дети переносят болезнь в тяжелой форме. И если против этого есть вакцина, то, конечно, ответственному родителю будет правильным сделать для защиты своего ребенка прививку. Это поможет затормозить и заболеваемость в целом среди детей".

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.