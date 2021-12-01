ФОТО | Начинается строительство нового здания Мустамяэской школы по интересам

Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, помимо детских садов, в городе уделяется особое внимание улучшению учебной среды в школах по интересам.

”Школы по интересам не являются только лишь учебными заведениями. Это своего рода общественные центры, которые посещают и дети, и взрослые. Очень важно создать условия для проведения свободного времени и среду обучения, соответствующую ожиданиям общества, — сказал Белобровцев. — Многие планы города уже воплощены в жизнь — четыре года назад открылась школа по интересам Тондираба, этой осенью в новые помещения переехала Коплиская школа по интересам, завершается реновация Таллиннской музыкальной школы, идет подготовка к строительству нового здания центра по интересам Кулло. Сейчас начинается строительство Мустамяэской школы по интересам, и мне приятно осознавать, что после его завершения учебное заведение будет располагать гораздо лучшими возможностями для своей деятельности, чем прежде”.

Мустамяэская школа по интересам (бывший Мустамяэский дом детского творчества) приступила к работе в 1984 году. Если на первых порах в заведении обучалось всего около 200 детей, то к настоящему моменту число учеников выросло до тысячи. В школе работают 50 преподавателей, предлагается 90 кружков по интересам. В нынешнее здание — построенный по типовому проекту бывший детский сад по адресу Вильде теэ, 54, школа переехала в 1987 году.