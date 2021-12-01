ФОТО | Начинается строительство нового здания Мустамяэской школы по интересам
Качество образования по интересам в районе Мустамяэ в скором времени выйдет на новый уровень — начинается строительство здания Мустамяэской школы по интересам. Таллиннский департамент городского имущества на прошлой неделе заключил соответствующий договор с представившими совместное предложение предприятиями Ramm Ehituse OÜ и Mitt & Perlebach OÜ.
Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, помимо детских садов, в городе уделяется особое внимание улучшению учебной среды в школах по интересам.
”Школы по интересам не являются только лишь учебными заведениями. Это своего рода общественные центры, которые посещают и дети, и взрослые. Очень важно создать условия для проведения свободного времени и среду обучения, соответствующую ожиданиям общества, — сказал Белобровцев. — Многие планы города уже воплощены в жизнь — четыре года назад открылась школа по интересам Тондираба, этой осенью в новые помещения переехала Коплиская школа по интересам, завершается реновация Таллиннской музыкальной школы, идет подготовка к строительству нового здания центра по интересам Кулло. Сейчас начинается строительство Мустамяэской школы по интересам, и мне приятно осознавать, что после его завершения учебное заведение будет располагать гораздо лучшими возможностями для своей деятельности, чем прежде”.
Мустамяэская школа по интересам (бывший Мустамяэский дом детского творчества) приступила к работе в 1984 году. Если на первых порах в заведении обучалось всего около 200 детей, то к настоящему моменту число учеников выросло до тысячи. В школе работают 50 преподавателей, предлагается 90 кружков по интересам. В нынешнее здание — построенный по типовому проекту бывший детский сад по адресу Вильде теэ, 54, школа переехала в 1987 году.
”Ограждающие конструкции старого здания, а также его техносистемы, внутренняя архитектура и отделка, к настоящему моменту преимущественно амортизированы. Здание не является энергоэффективным, его внутренний климат не соответствует требованиям. К тому же планировка бывшего детского сада не отвечает потребностям школы по интересам. К примеру, у учеников отсутствует возможность принять душ после физической активности, — пояснил вице-мэр Андрей Новиков, добавив, что реновация здания не является целесообразной. — При проектировании нового здания учитывались особенности школы по интересам, и я надеюсь, что в дальнейшем ученики и персонал смогут работать в условиях, которые полностью отвечают всем современным потребностям”.
Конкурс на проектирование нового здания Мустамяэской школы по интересам выиграл эскиз Üllatus (”Сюрприз”), который совместно представили Acto Consult OÜ и GECC LP OÜ, архитектор — Kuu OÜ.
Экспертизу проекта провело предприятие Infragate Eesti AS. Строительные работы будут осуществлять RAMM Ehituse OÜ и Mitte & Perlebach. Надзор собственника — P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Общая стоимость проекта — около 7,32 млн евро. Срок окончания строительных работ — декабрь 2022 г.