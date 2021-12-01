За сутки в Эстонии выявлено 588 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По состоянию на утро 1 декабря в больнице находятся 275 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 225 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 170, или 75,5%, не вакцинированы и 55, или 24,5%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 19 новых историй болезни. Умерло трое зараженных коронавирусом, один из которых не был вакцинирован: 74-летняя женщина, 80-летняя женщина и 90-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 504 результата теста, из которых 588 оказались положительными. Из получивших положительный тест 373 не были вакцинированы и 215 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 6 243 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 737. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 179 155 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 59,3%.

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