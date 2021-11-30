ФОТО И ВИДЕО | В Эстонии отметили поворотный День свободы

Знаменательный день отметили как выездным (близ Куусалу) уроком граждановедения (его провел президент Алар Карис), так и конференцией в Рийгикогу.

”30 ноября — это поворотный момент в истории свободы Эстонской Республики. В этот день период, в течение которого наша страна была свободна, станет равен периоду, прожитому в заключении, — сказал спикер Рийгикогу Юри Ратас. — Иными словами, за последние 104 года дней, которые мы прожили как независимое государство, будет столько же, сколько и дней, проведенных в оккупации”.

На Тоомпеа день был начат с поднятия государственного флага на башне ”Длинный Герман” в 8:49. В церемонии поднятия флага приняли участие архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма, представитель Клуба 20 августа Рейн Вейдеманн, представитель Memento Пеэп Варью, ”дочь отчизны” Марие Элизабет Клейнот и ”орленок” Эрик Тиннури.

Затем в конференц-зале Рийгикогу прошла виртуальная конференция, посвященная переломному Дню свободы.

Подобный День свободы уже отмечался 27 марта 2013 года, когда период независимости (после восстановления Эстонской Республики в 1991 году), стал продолжительнее, чем период Первой республики (с 1918 по 1940 годы). Сегодня, 30 ноября, общее количество дней независимости с 1918 года превысило время, когда республика находилась под властью Германии и СССР вместе взятых.