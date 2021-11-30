Депутат российского парламента подал в суд на Госдуму РФ

По его словам, поводом для иска стало то, что адвокатов Рашкина не допустили на заседание Госдумы, на котором решался вопрос о снятии с него депутатской неприкосновенности. Обухов отметил, что депутат обращался с соответствующим заявлением к Аршбе, попросив, чтобы его представителей, профессиональных адвокатов, пустили на заседание комиссии по этике. Однако ему было в этом отказано. Вместе с тем, по словам секретаря ЦК, на заседании комиссии, а также на последовавшем заседании Госдумы присутствовали представители государственного обвинения.

По мнению Рашкина, изложенному в иске, "он был заведомо поставлен в неравное отношение" и "не смог в должной мере осуществить свое право на защиту от огульно выдвинутых в отношении него обвинений", сказал Обухов.

Ранее во вторник стало известно, что Рашкин находится в больнице.

Лишение Рашкина неприкосновенности

25 ноября Госдума поддержала представление Генпрокурора РФ о снятии неприкосновенности с Рашкина. В представлении Генпрокурора, поступившем в российский парламент еще 17 ноября, два запроса о даче согласия на лишение неприкосновенности, напоминает DW.

В одном — о привлечении Рашкина к административной ответственности по статье 12.26 КоАП, по которой отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде и влечет наказание штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года.

Во втором запросе говорится о привлечении к уголовной ответственности в рамках возбужденного уголовного дела по статье "незаконная охота". Согласно представлению Генпрокурора, Рашкина планируется привлечь к ответственности по части 2 статьи 258 УК, предусматривающей наказание за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору. За это, в частности, предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.