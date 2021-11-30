Серийному убийце Юрию Устименко вновь отказали в переводе из Эстонии в российскую тюрьму(4)
Во вторник, 30 ноября, Тартуский административный суд не удовлетворил жалобу Юрия Устименко, в которой он требовал отменить приказ Министерства юстиции от 6 июля 2021 года и обязать министерство выдать ему документы, чтобы он смог продолжить отбывать свое наказание в тюрьмах РФ, передает rus.err.
"Административный суд, оценив собранные по делу доказательства, постановил, что оснований для удовлетворения жалобы нет", — сообщила пресс-секретарь Тартуских судов Анетт Крейтсман.
Сбежавший из Петербургского военно-морского института им. Петра Великого бывший курсант Юрий Устименко в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за участие в 2002 году в ряде ограблений и убийств. С февраля по май 2002 года Устименко и его сообщник Дмитрий Медведев в Эстонии и Латвии убили семь и ранили шестерых человек. На счету Устименко шесть жертв. Пятерых он убил в Эстонии, а еще одного человека — в Латвии.