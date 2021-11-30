Предприятие Elektrilevi повышает тариф сетевой платы за электроэнергию

Многотарифные пакеты и более гибкое ценообразование на сетевую услугу являются частью стратегии Elektrilevi по поддержке зеленого переворота. Если уровень потребления в сети низкий, то сетевая плата будет дешевле (например, ночью, летом, на выходных). Если уровень потребления в электросети высокий (например, в зимний период утром и вечером в будние дни и по вечерам на выходных), то цена будет выше. Более выгодный тариф будет действовать и в государственные праздники. Период ночного тарифа также будет продлен на один час по рабочим дням — он будет длиться с 22:00 до 7:00.

Новые сетевые пакеты начнут вступать в силу с марта 2022 года. ”Мы делаем смену пакета максимально простой для клиента”, — сказал руководитель Elektrilevi Михкель Хярм. ”С февраля клиенты Elektrilevi смогут при помощи самообслуживания посмотреть, какой пакет мы рекомендуем им исходя из их предыдущего потребления. Там же можно удобно выполнить смену пакета”. Клиенты Elektrilevi также получат личные уведомления о новых пакетах.

Кроме того, с 1 марта 2022 года Elektrilevi изменит тариф сетевой платы в среднем на три процента. В основном причиной этого является резкий рост цен на электроэнергию. Электросеть также нуждается в электричестве для работы, и эти затраты у Elektrilevi увеличились на 61 процент.

”Некоторые исходные цены выросли вдвое, но мы смогли избежать более значительного роста сетевой платы путем последовательной организации и дигитализации работы Elektrilevi”, — подчеркнул Хярм.

По его словам, компания Elektrilevi наряду с повышением эффективности смогла из года в год повышать и качество сетевой услуги. Количество неисправностей в электросети за последние пять лет снизилось на треть. В то же время было построено еще 8 600 километров погодоустойчивой электросети. ”Мы также смогли подключить к электросети рекордное количество клиентов. За пять лет ежегодное количество подключающихся к электросети клиентов увеличилось вдвое”, — добавил Хярм.

Компания Elektrilevi является крупнейшим сетевым предприятием в Эстонии, она управляет приблизительно 63 000 километров линий электропередачи и 25 300 подстанций. У сетевого предприятия имеется более 533 000 клиентов.