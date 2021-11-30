Выходить не лед приграничных водоемов еще опасно

"У берегов озер уже возникло легкое ледовое покрытие, но оно не настолько прочное, чтобы выдержать вес человека. Во избежание несчастных случаев выход на лед запрещен до тех пор, пока собранная пограничниками информация не подтвердит, что лед достаточно прочен", — сказал руководитель бюро пограничной охраны Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу.

"Выходить на лед озера будет безопасно, когда толщина льда составит 7–10 сантиметров. То, что на глаз лед может показаться достаточно толстым, еще не означает, что находиться на озере безопасно", — добавил он. Саарепуу сказал, что пограничники собирают информацию о состоянии льда и сообщат, когда рыбакам можно будет смело выходить на озеро.