Мечтаете управлять поездом? Elron объявляет конкурс для обучения новых машинистов

Работа машиниста локомотива требует точности и корректности, ответственности, высокой способности к концентрации и внимательности, а также быстрой реакции в различных ситуациях. С технологической стороны наши поезда соответствуют высшему европейскому уровню. Для управления ими не требуется физической силы, и поэтому такая работа может подойти каждому.

Общее обучение машинистов локомотивов будет проводиться с февраля 2022 года до конца мая. Более подробную информацию можно найти на сайте Elron — Учебная программа общего обучения машинистов локомотивов. После успешного прохождения общего обучения ученики будут направлены на курс обучения на сертификат, в рамках которого обучение будет сфокусировано уже на конкретных железнодорожных линиях и поездах. Данный курс обучения продлится до конца октября. Общее обучение машинистов локомотивов вместе с курсом обучения на сертификат продлится девять месяцев.

Более подробно о распорядке проведения обучения машинистов локомотивов можно будет узнать на веб-семинарах информационных дней Центра обучения Elron, которые пройдут 2 декабря 13:00-14:30 и 9 декабря 13:00-14:30. Регистрационная форма находится на сайте Elron.

Центр обучения Elron имеет право предлагать обучение и дополнительное обучение машинистов локомотивов на основании разрешения на обучение, выданного Министерством образования и науки.