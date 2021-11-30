ФОТО И ВИДЕО | "Бери, бери". Хозяину закрытого за нарушение ограничений кафе вовсю жертвуют деньги

В связи с закрытием MÉM Cafe около него собралась толпа народа, хотя в его окрестностях находиться запрещено, также запрещена и продажа еды навынос. На территорию разрешено заходить только жителям Вана-Каламая, 21.

Публика, состоящая из сторонников известного активиста и антипрививочника Элвиса Брауэра, активно снимает происходящее на видео. Кто-то выкрикнул: "Долой полицейское государство".

Брауэр раздавал присутствующим пирожки и горячий чай. "Бери, бери" — с такими словами одна женщина сунула ему деньги.

При этом идет активный сбор пожертвований. На прошлой неделе вместе с другим активистом Варро Вооглайдом Брауэр открыл денежный сбор на покрытие правовых расходов кафе. Уже удалось накопить 60 000 евро, которые пожертвовали более 1650 человек.

Вооглайд сегодня тоже присутствовал у кафе, где сравнил работу полиции с тем, что происходило в советское время, когда у людей забирали коров.