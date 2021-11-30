Глава сети кинотеатров Apollo в свете закрытия Coca-Cola Plaza: в кино идут из-за фильма, а не из-за цены билета

Ярм сообщила, что Apollo не желает комментировать решение своего конкурента. Однако она отметила, что коронавирусные ограничения, конечно же, отрицательно повлияли на сектор и затормозили развитие.

"Очень ждем смягчения установленного вечернего времени закрытия, чтобы клиенты могли приходить и на сеансы, начинающиеся после 20:00", — сказала она.

Ярм считает, что снижение цен на билеты в кино не повлияет на число посетителей. "Как правило, причина похода в кино все же фильм, а не цена билета". Тем не менее осенью сеть кинотеатров проводила кампанию, когда каждый третий билет был бесплатным

Что касается положительных вещей, то, по ее словам, это новые фильмы, которые вскоре можно будет увидеть на киноэкранах. По словам Ярм, большое число зрителей привлекли ”Дом Gucci” и диснеевский фильм "Энканто".