Начинается реконструкция территории старого еврейского кладбища(1)
”Реконструкция бывшего кладбища на улице Магазини стала возможной благодаря совместному желанию местных жителей и еврейского сообщества привести в порядок территорию со сложной историей и открыть ее горожанам. Это один из примеров плана города вдохнуть новую жизнь в зеленые зоны в микрорайонах. Мы работаем над тем, чтобы со временем такие парки появились по всему Таллинну”, — сказал бывший старейшина района Кесклинн, вице-мэр Таллинна Владимир Свет, который является инициатором идеи реконструкции территории.
По словам председателя Еврейской общины Эстонии Аллы Якобсон, — начало реконструкции территории старого еврейского кладбища на улице Магазини очень важное событие, которого ждали с нетерпением. ”Это место исторической значимости для всех евреев Эстонии. И для нас было крайне важно привести его в порядок. Несколько лет назад вместе с городом мы провели толоку, которая и стала отправной точкой для столь масштабного проекта. Благодаря плодотворной совестной деятельности Еврейской Общины и города Таллинна реализация этого проекта стала возможной и я уверена, что это место станет местом памяти, местом добрых мыслей, местом спокойствия для всех таллиннцев. Для нас знаково, что начало работ выпало на Ханукальную неделю. Праздник Ханука — это праздник чуда, и мы рады, что это чудо свершается именно сейчас. Выражаем огромную благодарность городу Таллинн и управе района Кесклинн за поддержку и сотрудничество!”
Цель работ создать на территории бывшего еврейского кладбища зеленую зону и современное городское пространство с учетом историческое значение места. Проект предполагает создание двух зон, соединённых в единое целое — зону с захоронениями и часовней, а также зону отдыха, открытую для всех горожан. Планируется отреставрировать стены, построить дорожки и благоустроить территорию, а также установить скамейки и освещение.
”Работы пройдут в два этапа. Сначала будет создана зона для отдыха. Во время первого этапа строительных работ планируется построить со стороны улицы Херне площадь вместе с воротами, восстановить каменной ограждение, провести работы по озеленению, установить городскую мебель, а также установить освещение. В завершении первого этапа работ территории придадут ухоженный вид на период до начала второго этапа”, — сказала Моника Хауканымм.
Работы осуществит фирма Mefab OÜ, выигравшая тендер госпоставки. Работы будут осуществляться в соответствии с проектом, составленным на основании археологических исследований и полученной от местных жителей и еврейской общины обратной связи. Автор проекта Тоомас Пыльд из бюро Loovmaastik OÜ.
Стоимость первого этапа работ составит 743 602 евро. Первый этап, согласно договору, будет завершен летом 2022 года.