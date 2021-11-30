Начинается реконструкция территории старого еврейского кладбища

”Реконструкция бывшего кладбища на улице Магазини стала возможной благодаря совместному желанию местных жителей и еврейского сообщества привести в порядок территорию со сложной историей и открыть ее горожанам. Это один из примеров плана города вдохнуть новую жизнь в зеленые зоны в микрорайонах. Мы работаем над тем, чтобы со временем такие парки появились по всему Таллинну”, — сказал бывший старейшина района Кесклинн, вице-мэр Таллинна Владимир Свет, который является инициатором идеи реконструкции территории.

По словам председателя Еврейской общины Эстонии Аллы Якобсон, — начало реконструкции территории старого еврейского кладбища на улице Магазини очень важное событие, которого ждали с нетерпением. ”Это место исторической значимости для всех евреев Эстонии. И для нас было крайне важно привести его в порядок. Несколько лет назад вместе с городом мы провели толоку, которая и стала отправной точкой для столь масштабного проекта. Благодаря плодотворной совестной деятельности Еврейской Общины и города Таллинна реализация этого проекта стала возможной и я уверена, что это место станет местом памяти, местом добрых мыслей, местом спокойствия для всех таллиннцев. Для нас знаково, что начало работ выпало на Ханукальную неделю. Праздник Ханука — это праздник чуда, и мы рады, что это чудо свершается именно сейчас. Выражаем огромную благодарность городу Таллинн и управе района Кесклинн за поддержку и сотрудничество!”

Цель работ создать на территории бывшего еврейского кладбища зеленую зону и современное городское пространство с учетом историческое значение места. Проект предполагает создание двух зон, соединённых в единое целое — зону с захоронениями и часовней, а также зону отдыха, открытую для всех горожан. Планируется отреставрировать стены, построить дорожки и благоустроить территорию, а также установить скамейки и освещение.