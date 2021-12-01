Количество аварий с участием электросамокатов увеличилось вдвое. Компенсации колеблются в районе 300 евро

”Если пару лет назад в статистике весенних несчастных случаев отмечались падения со стремянки, травмы при подрезке веток и растяжения голеностопные суставов на лесных тропах, а в зимний период — падения и переломы, то теперь список причин несчастных случаев возглавляют аварии с электросамокатами, при этом почти круглый год. В этом году количество несчастных случаев увеличилось вдвое, причем год еще не прошел”, — сказала Дагмар Гилден, менеджер по продуктам страхования имущества Seesam.

В основном в аварии попадают взрослые, использующие эти удобные транспортные средства для быстрых поездок на короткие расстояния. По словам страховщика, несчастные случаи происходят из-за высокой скорости и невнимательности. К сожалению, летом и по выходным ручку скорости нажимают до упора, а внимание рассеивается из-за употребления алкоголя.

”При несчастном случае водитель обычно падает на руку или на грудь, поэтому распространены травмы локтевых суставов, запястий и ребер как в виде переломов, так и в виде сильных ушибов. Мы также часто принимаем информацию о травмах головы и повреждениях зубов, при этом лечение последних может обойтись отважному водителю весьма дорого. В нашей статистике есть и пара экстремальных случаев, когда рукоятка самоката повредила глаз водителя. Оценивая эти примеры, можно считать счастливчиками тех водителей, для которых авария закончилась ссадиной и испугом”, — привела примеры наиболее распространенных травм Гилден.

В этом году стандартная компенсация при попадании в травматичную аварию с электросамокатом достигает в Seesam 300 евро. Однако при получении инвалидности сумма может быть и больше. К счастью, по словам страховщика, в их статистике отсутствуют примеры, когда подобная авария заканчивалась столь тяжелыми последствиями.

”Нередко водители самоката не единственные, кто получает травму. Всё чаще возникают ситуации, когда повреждения получает другой человек или транспортное средство. Если виновным окажется водитель самоката, ему придется возместить потерпевшему расходы, будь то ремонт автомобиля или больничное лечение. Если, например, помимо жилищного страхования, у виновного оформлено страхование ответственности частного лица, ущерб потерпевшему сможет возместить страховое общество”, — объяснила Гилден.