ЧП и криминал
30.11.2021, 13:51

ФОТО | В Хельсинки задержали приехавшую из Таллинна фуру, под которой прятались граждане Ирака

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Foto: Rajavartiolaitos

Сегодня финские пограничники обнаружили двух граждан Ирака, которые прятались под прицепом прибывшего из Таллинна грузовика.

Предположительно, мужчины попали в зону Шенгена из Беларуси. Документов, подтверждающих право на въезд в Финляндию, у них не было. Финская погранохрана не исключает, что в организации транспорта иракцам помогли проживающие в Финляндии лица.


Случай рассматривается как организация незаконного въезда в государство.

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