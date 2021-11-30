30.11.2021, 13:51
ФОТО | В Хельсинки задержали приехавшую из Таллинна фуру, под которой прятались граждане Ирака(1)
Foto: Rajavartiolaitos
Сегодня финские пограничники обнаружили двух граждан Ирака, которые прятались под прицепом прибывшего из Таллинна грузовика.
Предположительно, мужчины попали в зону Шенгена из Беларуси. Документов, подтверждающих право на въезд в Финляндию, у них не было. Финская погранохрана не исключает, что в организации транспорта иракцам помогли проживающие в Финляндии лица.
Случай рассматривается как организация незаконного въезда в государство.