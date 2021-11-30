Новости Эстонии
30.11.2021, 14:37

В Маарду мать полуторагодовалого сына ждет мучительной смерти. Ухаживают за ней старшие дети и мама-инвалид

 
Туули Йыэсаар
Foto: Tiit Blaat

За неизлечимо больной Ольгой, которая с каждым днем все ближе к смерти, ухаживают ее дети (из которых совершеннолетний только один) и мать-инвалид. На услугу домашнего хосписа у семьи денег нет, пишет Eesti Päevaleht.

В прошлом году у Ольги Протас заболел большой палец руки. Когда именно, она не помнит, так как быстрый темп жизни матери большого семейства не оставляет времени, чтобы думать о таких ”мелочах”. Всего несколько месяцев до этого Ольга родила маленького сына Лукаса, веселого малыша с большими глазами.

Потом появились слабость в одной руке. Смертельная болезнь стала давать о себе знать. Со временем у Ольги диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Это болезнь, которая неизбежно заканчивается смертью. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. У Ольги заболевание прогрессирует очень быстро, к настоящему моменту недуг забрал у нее почти все.

Женщина готова отправиться в больницу, если это будет означать эвтаназию. Если там ей помогут безболезненно умереть. Но поскольку это невозможно и лекарства от ее болезни тоже нет, Ольга хотела бы остаться дома рядом детьми.

Если вы хотите поддержать семью, то можете совершить пожертвование на счет старшего сына Ольги Ивана. Деньги пойдут на услугу домашнего хосписа и поддержку детей после смерти матери. Получатель: Ivan Protas, номер счета: EE962200221066495412