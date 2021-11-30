Экономика Эстонии выросла на 8,6% вопреки пандемии

В третьем квартале прошлого года экономика испытывала обусловленный пандемией спад, однако в этом году наблюдался быстрый экономический рост. Несмотря на ограничения, дела в экономике шли хорошо. В сравнении с предшествующим пандемии 2019 годом экономика стабильно росла. Рост по-прежнему носит широкомасштабный характер и во многих отраслях заметен значительный прогресс.

По словам ведущего аналитика Департамента статистки Роберта Мюйрсеппа, наибольшее положительное влияние на рост экономики оказали сферы строительства, информации и связи, операций с недвижимостью, а также транспорта и складского хозяйства. Положительные результаты показали также обрабатывающая промышленность и сфера искусства, научной и технической деятельности. ”В последних кварталах дела в экономике хоть и шли хорошо, однако еще не все отрасли смогли достичь уровня, предшествующего пандемии. Так, сфера услуг по проживанию и питанию, наиболее пострадавшая от кризиса, отстает от уровня двухлетней давности на 15%, а обрабатывающая промышленность пока только движется по пути восстановления”, — сказал Мюйрсепп.

Единственной отраслью, тормозившей экономику в третьем квартале, стала энергетика, в которой спад был обусловлен быстрым повышением цен на электроэнергию и газ.

Частное потребление росло в темпе, аналогичном росту экономики, т.е. на 8,7%. Более быстрый рост показали группы потребления, которые наиболее пострадали от пандемии: проведение досуга и культура, транспорт, рестораны и гостиницы, одежда и обувь. Быстрее других росли также расходы на товары длительного пользования, таких как одежда и предметы интерьера.