29.11.2021, 21:15
Депутат Рийгикогу Мартин Репинский подрабатывает в Таллинне таксистом(20)
Foto: Priit Simson
Бывший министр, а ныне депутат Рийгикогу Мартин Репинский стал подрабатывать таксистом в Bolt, пишет rus.err.
"В прошлом я часто был клиентом Bolt, и теперь захотел посмотреть, как это выглядит изнутри", — сказал Репинский в передаче ETV "Ringvaade".
Хотя Репинский не оспаривает, что зарплата члена Рийгикогу достаточно высока, по его словам, никогда не бывает такого, что денег слишком много. "Но для меня главный мотиватор — не деньги, хотя, конечно, это тоже важно".
"В каком-то смысле, это также работа члена Рийгикогу — общаться с людьми, это очень хорошо помогает в работе", — считает он.
В течение пяти дней Репинский совершил около 120 поездок. Самая длинная поездка была из Виймси в центр города.