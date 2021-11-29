Депутат Рийгикогу Мартин Репинский подрабатывает в Таллинне таксистом

"В прошлом я часто был клиентом Bolt, и теперь захотел посмотреть, как это выглядит изнутри", — сказал Репинский в передаче ETV "Ringvaade".

Хотя Репинский не оспаривает, что зарплата члена Рийгикогу достаточно высока, по его словам, никогда не бывает такого, что денег слишком много. "Но для меня главный мотиватор — не деньги, хотя, конечно, это тоже важно".

"В каком-то смысле, это также работа члена Рийгикогу — общаться с людьми, это очень хорошо помогает в работе", — считает он.

В течение пяти дней Репинский совершил около 120 поездок. Самая длинная поездка была из Виймси в центр города.