Вниманию водителей! В Таллинне на зиму местами уберут столбики велодорожек

Для обеспечения зимнего обслуживания дорог на этой неделе на улицах Эндла и Каарли пст будут демонтированы столбики, отделяющие велосипедную полосу от проезжей части.

”Разделительные столбики будут демонтированы на участках, где ширина обозначенной велосипедной дорожки менее двух метров, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — Это необходимо на отрезке Каарли пст между улицей Тоомпеа и пешеходным переходом, расположенным перед Таллиннской стоматологической поликлиникой, а также на отрезке улицы Эндла между ул. Суур-Амеэрика и Тынисмяги”.

”Разделительные столбики будут вновь установлены с приходом весны. Город по-прежнему будет прилагать усилия во имя создания удобных и безопасных условий для велосипедистов — как путем развития основной сети велодорожек, так и временных решений”, — добавил Новиков.