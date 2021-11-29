Детская вакцина Pfizer прибудет в Эстонию на Рождество

На прошлой неделе Европейский департамент лекарственных средств одобрил вакцину Pfizer для введения детям в возрасте от 5 до 11 лет. На данный момент в Эстонии прививки делаются жителям в возрасте 12 лет и старше.

В Эстонии соответствующее решение (о прививке детей 5-11 лет) должна принять экспертная комиссия по иммунопрофилактике, которая соберется завтра вечером для обсуждения данной темы.

На случай, если комиссия даст зеленый свет иммунизации детей младшего возраста, Министерство социальных дел разработало предварительную программу детской вакцинации.

Как сообщила руководитель по коммуникации Минсоцдел Кадри Ханзалу, согласно имеющимся договоренностям, предназначенная для детей вакцина Pfizer (36 000 доз) поступит в Эстонию во второй половине декабря. "Ее хватит почти на треть имеющихся в данной возрастной группе детей, которых всего около 102 000), — сказала Ханзалу.

Вопрос о том, кто будет заниматься прививкой детей, еще обсуждается, но, по всей видимости, эта задача будет возложена на семейных врачей.

Согласно исследованию европейского регулятора, детям в возрасте 5-11 лет можно вводить дозу вакцины Pfizer, которая в три раза меньше той, которой прививают взрослых. Как и в более старших возрастных группах, детям будут делать два укола с перерывом в три недели.

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