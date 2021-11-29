МИД: в Африке сейчас 223 эстонца. 49 — в тех странах, откуда полеты в Европу из-за нового штамма запрещены

"У нас есть данные только о зарегистировавших себя на сайте Министерства иностранных дел людях", — сказала Delfi пресс-секретарь МИДа Кристина Отс, добавив, что это число на самом деле может быть больше, например, за счет находящихся в Египте.

Всего о своем пребывании в Африке министерству дали знать 223 человека, на постоянной основе там живут 52. Больше всего людей находится сейчас в краткосрочной поездке на популярных курортах Египта — 111 человек.

За минувшие несколько дней ряд европейских стран (Великобритания, Германия, Италия, Бельгия и др) сообщили об выявлении на своей территории завозных случаев "омикрона". Для прибывающих из Африки вводятся, в частности, в Великобритании, более жесткие условия эпидемического контроля. Распространение нового варианта COVID-19 привело во всем мире к введению ограничений на поездки в южноафриканские страны, где появился новый штамм.

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