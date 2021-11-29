Изменен состав Наблюдательного совета эстонского подразделения Swedbank

15 ноября к Наблюдательному совету в качестве независимого члена присоединился Вальдур Лайд, чья работа в Эстонии , обширный управленческий опыт и ориентированность на клиента станут ценным дополнением к разнообразию мнений в Наблюдательном совете и укрепят связи Swedbank с местным сообществом.

Новый Наблюдательный совет Swedbank AS будет состоять из шести членов, включая четырёх бывших членов Группы Swedbank Йона Лидефельта, Тийну Сепа, Тармо Паюметса и Мустафу Мессили, а также двух независимых членов — Магнуса Олссона и назначенного в ноябре Вальдура Лайда.

Вальдур Лайд является председателем правления UG Investeeringud OÜ. С 2017 по 2020 год Лайд занимал должность генерального директора Налогово-таможенного департамента Эстонии. До этого он работал в финском подразделении Telia с 2012 по 2017 год, последние четыре года в качестве генерального директора. С 2002 по 2012 год он был членом правления Elion Ettevõtted AS, а с 2004 года — председателем правления Elion. Вальдур Лайд с отличием окончил экономический факультет Таллиннского технического университета и получил степень магистра в бизнес-школе IMD в Швейцарии.