Церковный фонд в рамках благотворительной кампании собирает деньги на восстановление четырех церквей

”В последние годы на эстонские святыни обращают все больше внимания, потому что становится очевидным, что церкви являются не только ценными архитектурными памятниками, но и хранилищами духовного наследия, которое играет важную роль в истории культуры Эстонии”, — сказал член совета Церковного фонда архиепископ Урмас Вийлма. ”За последние тридцать лет было восстановлено около 50 церковных зданий, но в Эстонии насчитывается около трехсот храмов. Многие из них нуждаются в срочных инвестициях, которые позволят предотвратить разрушение зданий”.

”В рамках благотворительной кампании мы собираем средства на восстановление четырех церквей: на ремонт крыши церквей прихода Микхли и церкви Катарины на Муху, на реновацию канцелярии Таллиннской епископской Домской церкви и строительство внутренних несущих конструкций в церкви Святой Маарьи в Тарту”, — сказал председатель совета Церковного фонда др. Индрек Лауль. ”Каждый может внести свой вклад в сохранение этих ценных зданий и нашего наследия”.

Фонд собирает пожертвования через сайт www.kirikufond.ee. Совершить пожертвование можно также, позвонив по коротким номерам: 900 0002 (5 евро), 900 0003 (10 евро), 900 0004 (25 евро).

Церковный фонд (полное название SA EELKToetusfond, www.kirikufond.ee) был основан 9-го января 2018-го года. Фонд собирает добровольные пожертвования для поддержки церквей, приведения в порядок и реновации храмов и организации работы духовенства.

В состав фонда входят Индрек Лауль (председатель совета фонда), Хейти Хяяль, Юри Крафт, Марге Софи Винкельбер, Март-Ярво Хиртентреу, Урмас Вийльма и Вяйно Калдоя. Спонсорами выступают предприниматели Ахти Ахо, Энн Кунила, Айвар Берзин, Индрек Луукас, Янек Мягги, Урмас Сыырумаа, Нейнар Сели, Парвель Пруунсильд, Кароль Кованен, Тийт Кыухна, Неэме Таммис Армин Кару, Отт Киккас, Айвар Айгро, Йоаким Хелениус, Эрки Килу и др.