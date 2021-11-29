Известного метеоролога обвинили в совращении молодых людей под предлогом участия в научном исследовании

Таллиннский университет сообщил, что правление института естественных и медицинских наук встретится с Камеником завтра, 30 ноября, для обсуждения предъявленного обвинения и возбужденного полицией дела.

Кроме этого было принято решение, что до выяснения обстоятельств Каменик прекратит в университете любую академическую деятельность, в том числе учебную работу со студентами.