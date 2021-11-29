29.11.2021, 13:15
Известного метеоролога обвинили в совращении молодых людей под предлогом участия в научном исследовании(13)
Foto: Priit Simson
Сегодня издание Postimees опубликовало статью, в котором говорится о сексуальном совращении молодых людей со стороны лектора климатологии и метеорологии Таллиннского университета Юрия Каменика под предлогом участия в научном исследовании.
Таллиннский университет сообщил, что правление института естественных и медицинских наук встретится с Камеником завтра, 30 ноября, для обсуждения предъявленного обвинения и возбужденного полицией дела.
Кроме этого было принято решение, что до выяснения обстоятельств Каменик прекратит в университете любую академическую деятельность, в том числе учебную работу со студентами.