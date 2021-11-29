Центристы не хотят расставаться с деньгами: партия обжаловала постановление о возврате миллиона евро

Речь идет о сделках центристов с бизнесменом Пааво Петтаем. По оценке ERJK, фирма Midfield OÜ в период с 2009 по 2015 год организовывала все избирательные кампании Центристской партии, но по большей части не выставляла за них счета.

ERJK в 2019 году признала эти сделки на 1,02 млн евро запрещенным пожертвованием и предписала Центристской партии вернуть фирме свыше миллиона евро, но партия с претензиями комиссии не согласилась и обратилась в суд.

Таллиннский административный суд аннулировал предписание ERJK о возврате пожертвования, но затем Таллиннский окружной суд все же обязал центристов вернуть миллион. Партия была с этим не согласна и обжаловала решение, направив дело в Госсуд.

Генсек Центристской партии Андре Ханимяги отмечает, что нужно прояснить с точки зрения закона, возможно ли считать запрещенным пожертвованием оказанные в прошлом рекламные услуги, если косвенная прибыль рекламного агентства от этого была, по оценке ERJK, недостаточно большой.

Ханемяги добавил, что Центристская партия не может согласиться с тем, что услуги называют "запрещенным пожертвованием".