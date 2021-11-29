Рийгикогу призывает завтра поднять флаги по случаю "увековечивания государственности"

”30 ноября — это поворотный момент в истории свободы Эстонской Республики. В этот день период, в течение которого наша страна была свободна, станет равен периоду, прожитому в заключении, — сказал спикер Рийгикогу Юри Ратас. — Иными словами, за последние 104 года дней, которые мы прожили как независимое государство, будет столько же, сколько и дней, проведенных в оккупации”.

”От имени правления Рийгикогу я обращаюсь ко всем с призывом завтра украсить наши дома сине-черно-белыми флагами, так как с этого дня наше государство будет независимым дольше, чем длились различные оккупации”, — сказал Ратас. Государственные флаги 30 ноября следует поднять на рассвете и опустить на закате.

На Тоомпеа день будет начат с поднятия государственного флага на башне ”Длинный Герман” в 8:49. В церемонии поднятия флага примут участие архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма, представитель Клуба 20 августа Рейн Вейдеманн, представитель Memento Пеэп Варью, ”дочь отчизны” Марие Элизабет Клейнот и ”орленок” Эрик Тиннури.

В 10:00 в конференц-зале Рийгикогу начнется виртуальная конференция, посвященная переломному дню свободы, которую откроет спикер Рийгикогу Юри Ратас. С докладами выступят президент Эстонской академии наук, академик Тармо Соомере; руководитель Таллиннского городского архива, историк Кюлло Арьякас; почетный профессор Таллиннского университета Рейн Вейдеманн и редактор по научной части Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации Маарья Меривоо-Парро.